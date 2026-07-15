Морган – о сборной Аргентины: «Грязная команда, которая безнаказанно творит дичь»

Британский журналист Пирс Морган оценил судейство в матче 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Игру судит Исмаил Эльфат из США.

Победитель этой пары сыграет в финале ЧМ-2026 с Испанией.

«Какого хрена делает этот судья? У Аргентины к этому моменту уже должно быть пять желтых карточек. Грязная команда, которая безнаказанно творит дичь», – написал Морган в соцсетях.

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