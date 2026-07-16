Определились финалисты ЧМ-2026

В финальном матче чемпионата мира-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины.

За трофей поспорят победитель Евро-2024 и обладатель Кубка Америки-2024.

Они встретятся в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Испанцы в 1/2 финала победили Францию – 2:0, аргентинцы были сильнее Англии – 2:1.

Испания сыграет в финале ЧМ впервые с 2010 года.

Аргентина вышла в финал ЧМ во второй раз подряд.

Франция и Англия разыграют бронзу 19 июля в 00:00 мск.

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