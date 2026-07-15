ЦСКА пытается переманить нападающего из другого клуба РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил о возможном переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку в ЦСКА.

«Насколько знаю, сейчас ЦСКА затянул переговоры. Не знаю позицию «Рубина», как он будет выходить из этой ситуации, но ЦСКА вышел на Даку опять. Пытался в это трансферное окно опять купить Даку.

И пытается, потому что с нападением плохо, потому что [Лусиано] Гонду не впечатляет, [Тамерлан] Мусаев не впечатляет», – сказал Гурцкая.