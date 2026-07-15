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ЦСКА пытается переманить нападающего из другого клуба РПЛ

Вчера, 23:43
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил о возможном переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку в ЦСКА.

«Насколько знаю, сейчас ЦСКА затянул переговоры. Не знаю позицию «Рубина», как он будет выходить из этой ситуации, но ЦСКА вышел на Даку опять. Пытался в это трансферное окно опять купить Даку.

И пытается, потому что с нападением плохо, потому что [Лусиано] Гонду не впечатляет, [Тамерлан] Мусаев не впечатляет», – сказал Гурцкая.

  • 28-летний Даку в минувшем сезоне провел за «Рубин» 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракта с казанцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 9 миллионов евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Даку Мирлинд Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
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andrei-sarap-yandex
1784148518
ЦСКА-гнилой клуб....хочет как с КРУГОВЫМ в обход клуба...ПОЗОР
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Император 1
1784151572
Даку будет замечательным усилением для ЦСКА.
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АЛЕКС 58
1784151636
Было бы здорово иметь такого напа.
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Willow
1784174378
Вот, уже другое дело, начались новости про напа
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