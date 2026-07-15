Два клуба РПЛ поборются за игрока «Зенита»

«Факел» рассматривает вариант с арендой у «Зенита» защитника Матвея Бардачева.
Еще один претендент на футболиста – «Акрон»
Бардачев изучает все имеющиеся варианты, поскольку хочет стабильной игровой практики.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже дал разрешение на трансфер футболиста.
- В минувшем сезоне 20-летний Бардачев провел на правах аренды за «Урал» 23 матча, забил 4 гола.
- Срок его контракта с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov