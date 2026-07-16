Бубнов: «Если ЦСКА станет чемпионом, то я голым пройду по Красной площади»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал смелое обещание на случай победы ЦСКА в сезоне РПЛ-2026/27.
«ЦСКА не станет чемпионом, но за третье место будет бороться.
Дмитрию Игдисамову будет тяжело, у него нет опыта и ресурса. Обыгрывать «Зенит» армейцы не готовы.
Если ЦСКА станет чемпионом, то я разденусь и голым пройду по Красной площади», – заявил Бубнов.
- ЦСКА финишировал на пятом месте в РПЛ.
- 39-летний Игдисамов возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- После завершения сезона Игдисамова утвердили главным тренером на постоянной основе.
Источник: «Матч ТВ»