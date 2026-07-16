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  • Бубнов: «Если ЦСКА станет чемпионом, то я голым пройду по Красной площади»

Бубнов: «Если ЦСКА станет чемпионом, то я голым пройду по Красной площади»

16 июля, 16:25
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал смелое обещание на случай победы ЦСКА в сезоне РПЛ-2026/27.

«ЦСКА не станет чемпионом, но за третье место будет бороться.

Дмитрию Игдисамову будет тяжело, у него нет опыта и ресурса. Обыгрывать «Зенит» армейцы не готовы.

Если ЦСКА станет чемпионом, то я разденусь и голым пройду по Красной площади», – заявил Бубнов.

  • ЦСКА финишировал на пятом месте в РПЛ.
  • 39-летний Игдисамов возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
  • При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
  • После завершения сезона Игдисамова утвердили главным тренером на постоянной основе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий Бубнов Александр
Комментарии (7)
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Антрацитовый волхв
1784208787
Скорее будут бороться, чтобы не вылететь. А осенью его выгонят.
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platinum93
1784209129
чтобы Цска стал чемпионом, а старый маразматик сдержал слово, и его закрыли в дурку наконец-то, красивая история будет, всем думаю такое чемпионство запомнится
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TOMSON
1784210652
У Зенита и Краснодара перестройка намечается… может срастется
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Good_win_ФКСМ
1784211820
хотя бы ради того, чтобы этого дибилоида не пустили на Красную площадь, кони не будут чемпионами....
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almanev
1784212986
Если станут - не пройдет. Зассыт
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АЛЕКС 58
1784214104
Обещалкин! Если не исполнит,насильно раздеть,дать бубен в руки и прогнать по площади под барабанный бой!
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