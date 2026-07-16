Бубнов: «Если ЦСКА станет чемпионом, то я голым пройду по Красной площади»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал смелое обещание на случай победы ЦСКА в сезоне РПЛ-2026/27.

«ЦСКА не станет чемпионом, но за третье место будет бороться.

Дмитрию Игдисамову будет тяжело, у него нет опыта и ресурса. Обыгрывать «Зенит» армейцы не готовы.

Если ЦСКА станет чемпионом, то я разденусь и голым пройду по Красной площади», – заявил Бубнов.