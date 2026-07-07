Бубнов объяснил поражение Португалии от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал исход матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Испании.

Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.

Единственный мяч забил вышедший на замену Микель Мерино.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Эта игра стала последней для 41-летнего Криштиану Роналду на ЧМ.

«Я с самого начала говорил, что португальцы не пройдут испанцев, так и случилось.

У Португалии создалась иллюзия силы из-за мощной линии полузащиты – Витинья, Невеш, Фернандеш действительно класс, но в клубах они обслуживают топовых нападающих, а здесь такой поддержки нет.

Роналду уже не тот, остальные форварды слабее, и получается замкнутый круг – полузащитники не привыкли сами активно забивать.

Испанцы это просчитали, сыграли экономно и решили матч свежими силами со скамейки, когда португальцы уже выдохлись», – написал Бубнов в своeм телеграм-канале.

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