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Соболев сказал, согласен ли быть дельфином

17 июля, 09:21
6

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей репутации.

– Плохой мальчик – это больше клише, стереотип?

– Больше мем уже. Люди хотят считать меня дельфином – хорошо, я буду дельфином. Плохой мальчик? Окей. Дерево? Без проблем. Если кому-то нравится вешать ярлыки – ради бога.

Всe, что происходит на поле, остаeтся на поле. В жизни я совсем другой человек: спокойный, семейный, никогда не кричу, не ругаюсь. Игра – другое дело. Там эмоции зашкаливают. Иногда – да, провоцирую своих фанатов, для которых я – деревянный, дельфин и так далее. Я к этому ровно отношусь. Это моя работа.

  • 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
  • Ранее он нацелился стать лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (6)
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Strige
1784270458
Своих фанатов?!! Ты так пошутила рыбка? ))) Все ржут и стебутся над тобой, клоун..
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Юбиляр
1784271274
"Если б было море пива — Я б дельфином стал красивым, Если б было море водки — Стал бы я подводной лодкой."(с)🤣
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olegakhrushev
1784272799
Из соображений безопасности не стоит даже обращать внимание на все телеграмм-каналы и паблики по прогнозам на спорт – один обман. Есть шикарный и проверенный сервис. Найти можно в Яндексе по фразе «серебряный прогноз сайт». С 2013 года работают. Гарантии.
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Cleaner
1784274851
Соболев, у дельфинов МОЗГИ ЕСТЬ. А судя по тому, что ты говоришь, у тебя их нет...
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Бумбраш
1784277507
Алехандро Дельфиньо опять в доту переиграл? Ты стал чертилой для фанатов Спартака и для зинаидовцев ты тоже свои не станешь.и всё что за пределами поля это твои проблемы,всем пох что за пределами.на поле ты ...сам знаешь кто..
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