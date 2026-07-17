Соболев сказал, согласен ли быть дельфином

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей репутации.

– Плохой мальчик – это больше клише, стереотип?

– Больше мем уже. Люди хотят считать меня дельфином – хорошо, я буду дельфином. Плохой мальчик? Окей. Дерево? Без проблем. Если кому-то нравится вешать ярлыки – ради бога.

Всe, что происходит на поле, остаeтся на поле. В жизни я совсем другой человек: спокойный, семейный, никогда не кричу, не ругаюсь. Игра – другое дело. Там эмоции зашкаливают. Иногда – да, провоцирую своих фанатов, для которых я – деревянный, дельфин и так далее. Я к этому ровно отношусь. Это моя работа.