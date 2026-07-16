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Игрок сборной Бразилии не отказывал «Зениту»

16 июля, 19:19
4

Полузащитник «Ботафого» Данило все еще может перейти в «Зенит».

Сообщалось, что бразильский футболист отказал клубу РПЛ, но, по информации Sport24, это не так.

В настоящее время переговоры между «Зенитом», «Ботафого» и самим Данило продолжаются.

25-летний хавбек действительно не стремится к продолжению карьеры в России, однако от возможного трансфера пока никто не отказывался.

Если сделка все-таки состоится, то она составит 30-40 миллионов евро, а с новичком «Зенита» будет подписан контракт на пять лет.

  • Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах, в каждом из которых выходил на замену.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • В этом году он провел за клуб 24 матча, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Бразилия Данило
Комментарии (4)
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Айболид
1784219796
"Молодой человек ,я таки не сказал ещё твёрдое нет " .
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FCSpartakM
1784220186
чел, который выходил на замену в одной из самых днищенских сборных Бразилии. Кому он может быть интересен? конечно зениту
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Давид59
1784220901
У нас в РПЛ множество Данилов, Даниилов. Если придёт, впишется в этот ряд
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