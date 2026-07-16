Игрок сборной Бразилии не отказывал «Зениту»

Полузащитник «Ботафого» Данило все еще может перейти в «Зенит».

Сообщалось, что бразильский футболист отказал клубу РПЛ, но, по информации Sport24, это не так.

В настоящее время переговоры между «Зенитом», «Ботафого» и самим Данило продолжаются.

25-летний хавбек действительно не стремится к продолжению карьеры в России, однако от возможного трансфера пока никто не отказывался.

Если сделка все-таки состоится, то она составит 30-40 миллионов евро, а с новичком «Зенита» будет подписан контракт на пять лет.