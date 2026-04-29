У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии

«Ботафого» оценивает полузащитника Данило, которым интересуется «Зенит», в 40 миллионов евро.
Бразильский клуб готов летом продать хавбека.
При этом «Ботафого» продолжает следить за полузащитником питерцев Венделом, трансфер которого сорвался прошлым летом.
Клуб из Рио-де-Жанейро не будет рассматривать вариант с обменом Данило на Вендела из-за трудного финансового положения – бразильцы хотят получить всю сумму за трансфер сразу.
- 25-летний Данило в этом году провел 20 матчей за «Ботафого», забил 9 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с риодежанейрцами рассчитан до середины 2029 года.
- Хавбек в этом году дебютировал за сборную Бразилии, провел за нее 2 матча, забил 1 гол.
Источник: Legalbet