Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии

У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии

Сегодня, 14:06
3

«Ботафого» оценивает полузащитника Данило, которым интересуется «Зенит», в 40 миллионов евро.

Бразильский клуб готов летом продать хавбека.

При этом «Ботафого» продолжает следить за полузащитником питерцев Венделом, трансфер которого сорвался прошлым летом.

Клуб из Рио-де-Жанейро не будет рассматривать вариант с обменом Данило на Вендела из-за трудного финансового положения – бразильцы хотят получить всю сумму за трансфер сразу.

  • 25-летний Данило в этом году провел 20 матчей за «Ботафого», забил 9 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с риодежанейрцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Хавбек в этом году дебютировал за сборную Бразилии, провел за нее 2 матча, забил 1 гол.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Данило
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anatolich72
1777460883
А че так мало? Скоро сезонное подорожание газа! Вывезем.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777462607
РФСПРФ ГРФ у меня есть мечта: команда города, где начинался русский футбол при Дюперроне, представляет Петербург, а не газодобывающую корпорацию, и в её составе играет большинство не джонов и джон джонов, а бесчемоданных россиян с Дельфином во главе с капитанской повязкой ⚽
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777464778
погоди, это пока пристрелка)))) когда заднеприводные выйдут с реальным предложением, тогда бразильцы вспомнят, что после ЧМ2026 цена на игрока сборной вдруг стала 80млн, а бо.мжарня скажет: ок, нам газовые доходы мюллера нечего солить, пенсионеры еще скинутся, - и купят)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 