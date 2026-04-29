У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии

«Ботафого» оценивает полузащитника Данило, которым интересуется «Зенит», в 40 миллионов евро.

Бразильский клуб готов летом продать хавбека.

При этом «Ботафого» продолжает следить за полузащитником питерцев Венделом, трансфер которого сорвался прошлым летом.

Клуб из Рио-де-Жанейро не будет рассматривать вариант с обменом Данило на Вендела из-за трудного финансового положения – бразильцы хотят получить всю сумму за трансфер сразу.