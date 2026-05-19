Сперцян рассказал о проблемах со здоровьем

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что испытывает проблемы с поясницей.
– Мурад Мусаев сказал, что ты практически не тренировался перед матчем с «Оренбургом». Это из‑за проблем со спиной?
– Да. Перед игрой с «Динамо» за день почувствовал проблемы в пояснице. Отыграл кое‑как, перед игрой с «Оренбургом» мне чуть дали паузу, чтобы отпустила боль.
– Есть ли риски, что из‑за этого ты можешь не сыграть в Суперфинале FONBET Кубка России со «Спартаком»?
– Надеюсь, что все будет хорошо.
- Сперцян провел в этом сезоне РПЛ 30 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.
- Он стал лучшим ассистентом чемпионата.
- Ранее сообщалось, что армянским футболистом заинтересовался «Марсель».
Источник: «Матч ТВ»