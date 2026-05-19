Сперцян рассказал о проблемах со здоровьем

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что испытывает проблемы с поясницей.

– Мурад Мусаев сказал, что ты практически не тренировался перед матчем с «Оренбургом». Это из‑за проблем со спиной?

– Да. Перед игрой с «Динамо» за день почувствовал проблемы в пояснице. Отыграл кое‑как, перед игрой с «Оренбургом» мне чуть дали паузу, чтобы отпустила боль.

– Есть ли риски, что из‑за этого ты можешь не сыграть в Суперфинале FONBET Кубка России со «Спартаком»?

– Надеюсь, что все будет хорошо.