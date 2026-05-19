Состав сборной России, россиянин сыграет за Бразилию на ЧМ-2026, новые тренеры «Акрона» и «Манчестер Сити» и другие новости

Неймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026.

Стало известно, кто будет руководить «Акроном» в стыковых матчах.

Раскрыты итоги переговоров Моуринью с «Реалом».

Соболев не вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне.

«Динамо» готово платить Шварцу больше ЦСКА.

«Зенит» выплатит Венделу 30 миллионов рублей на вечеринку для игроков «Зенита».

Глушенков уговорил попробовать алкоголь молодого игрока «Зенита»: «Один глоток, маленький».

Игрок «Спартака» близок к переходу в «Локомотив».

Джикия определил страну, где хочет продолжить карьеру.

Экс-тренер «Спартака» Кононов лишился работы.

«Спартак» рискует лишиться Барко.

«Манчестер Сити» определился с новым тренером.