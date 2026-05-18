Спартаковец – в заявке ДР Конго на ЧМ-2026

Сборная ДР Конго в соцсетях опубликовала состав на чемпионат мира-2026. В него попал спартаковец Тео Бонгонда.

Вратари: Тимоти Маюлу, Лионель Мпаси-Нзо, Маттьe Эполо.

Защитники: Аарон Ван-Биссака, Жедеон Калулу, Артур Масуаку, Стив Капуади, Роки Бушири, Аксель Туанзебе, Ченсэл Мбемба, Дилан Батубинсика, Жорис Кайембе-Диту.

Полузащитники: Ноа Садики, Самюэль Мутуссами, Эдо Кайембе, Нгалайель Мукау, Шарль Пикель, Натанаэль Мбюкю, Брайан Сипенга, Тео Бонгонда, Гаэль Какута

Нападающие: Мешак Элиа, Седрик Бакамбу, Симон Банза, Йоан Висса.