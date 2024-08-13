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Команды
Астон Вилла
Аарон Ван-Биссака
€ 15 млн
Аарон Ван-Биссака
Астон Вилла
26 ноября 1997 (28)
#29 | Защитник
ДР Конго | Англия
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«Астон Вилла» усилила оборону участником ЧМ-2026
21 августа
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Ван-Биссака после 5 сезонов в «Манчестер Юнайтед» перешел в другой клуб АПЛ
2024.08.13 14:28
«МЮ» хочет продать Магуайра, Каземиро и еще четверых игроков
2024.07.19 18:50
8
«Галатасарай» хочет забрать двух игроков «Манчестер Юнайтед»
2024.06.11 17:17
1
«Интер» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»
2024.04.12 21:21
Восемь игроков «Манчестер Юнайтед» пропустят дерби с «Манчестер Сити»
2024.03.01 22:44
4
Стали известны трансферные планы «МЮ» на лето
2024.02.23 12:04
«Манчестер Юнайтед» готов летом продать 8 игроков за 100 миллионов
2024.01.25 10:20
4
«Манчестер Юнайтед» летом намерен избавиться от 15 игроков
2023.04.22 14:38
2
13 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед»
2023.04.13 20:56
5
«Вулверхэмптон» намерен подписать защитника «Манчестер Юнайтед»
2022.12.18 00:44
«Манчестер Юнайтед» собирается продать шесть защитников
2022.08.02 14:53
3
«Манчестер Юнайтед» готов продать восемь футболистов
2022.07.04 23:32
Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» – в символической сборной худших игроков сезона АПЛ по версии ESPN
2022.05.26 08:16
4
«МЮ» готов продать Ван-Биссаку и Байи летом (Фабрицио Романо)
2022.05.19 18:46
«МЮ» готов продать Ван-Биссаку
2022.05.11 10:09
The Sun: Сульшер планирует перевести Ван-Биссаку в центр обороны
2021.06.06 14:49
1
Магуайр, Фернандеш, Погба и Кавани – в команде сезона Лиги Европы
2021.05.29 09:39
Джеко, Ван-Биссака, Сака и Морено – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2021.04.16 08:35
Ван-Биссака – лучший игрок сезона АПЛ по отборам
2021.01.31 18:40
Фото
Ван-Биссака – лучший игрок АПЛ в 2020 году по отборам
2021.01.01 15:31
2
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Триппьером
2020.12.10 18:53
4
Фото
Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы
2020.08.12 13:49
8
Шоу – о лучшем игроке «МЮ»: «Ван-Биссака был самым стабильным игроком в сезоне»
2020.05.13 09:28
Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии ESPN
2020.05.11 08:49
1
Магуайр, Санчо и Стерлинг – в заявке сборной Англии на матчи с Болгарией и Косово
2019.08.29 20:37
Ван-Биссака: «Для меня честь называться себя игроком «МЮ». Немногие имеют право на это»
2019.06.30 19:19
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Сульшер: «Ван-Биссака может стать одним из лучших защитников АПЛ»
2019.06.29 19:49
Ван-Биссака – игрок «Манчестер Юнайтед»
2019.06.29 14:21
13
Sky Sports: Ван-Биссака проходит медосмотр для «Манчестер Юнайтед»
2019.06.27 11:13
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