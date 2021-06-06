The Sun: Сульшер планирует перевести Ван-Биссаку в центр обороны

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет опробовать крайнего защитника Аарона Ван-Биссаку в центре обороны. Он планирует это делать во время предсезонной подготовки.

Норвежец полагает, что опция с Ван-Биссакой в центре защиты сделает оборонительную линию команды более гибкой и непредсказуемой.