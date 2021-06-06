The Sun: Сульшер планирует перевести Ван-Биссаку в центр обороны

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет опробовать крайнего защитника Аарона Ван-Биссаку в центре обороны. Он планирует это делать во время предсезонной подготовки.
Норвежец полагает, что опция с Ван-Биссакой в центре защиты сделает оборонительную линию команды более гибкой и непредсказуемой.
- Всю карьеру Ван-Биссака проводит правым защитником.
- Футболист оценивается в 40 миллионов евро.
- В минувшем сезоне АПЛ игрок провел 34 матча, забил 2 гола, сделал 4 результативных паса.
Источник: The Sun