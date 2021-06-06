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    The Sun: Сульшер планирует перевести Ван-Биссаку в центр обороны

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет опробовать крайнего защитника Аарона Ван-Биссаку в центре обороны. Он планирует это делать во время предсезонной подготовки.

    Норвежец полагает, что опция с Ван-Биссакой в центре защиты сделает оборонительную линию команды более гибкой и непредсказуемой.

    • Всю карьеру Ван-Биссака проводит правым защитником.
    • Футболист оценивается в 40 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне АПЛ игрок провел 34 матча, забил 2 гола, сделал 4 результативных паса.

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    Источник: The Sun

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    06.06.2021 14:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +242

      Dos_Santos 6 июня, 16:56

      Снова желтую прессу постим?

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