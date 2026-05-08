Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Воспитанника «Реала» из АПЛ заподозрили в педофилии после знакомства с 15-летним ребенком

Воспитанника «Реала» из АПЛ заподозрили в педофилии после знакомства с 15-летним ребенком

Вчера, 22:51
2

Защитник «Борнмута» Алекс Хименес отстранен от команды после того как в сеть слили его переписку с 15-летней девочкой.

Девочка пыталась объяснить, что ей ещe нет 18, на что Хименес отвечал: «Да, я хотел бы встретиться. Потому что ты очень красивая. Немного маленькая, но ок. Я люблю девочек помладше. Я ещe никогда не был с 15-летней».

В итоге «Борнмут» отстранил Хименеса в его день рождения из-за подозрений в педофилии. Воспитанник «Реала» пропустит завтрашний важный матч в борьбе за еврокубки против «Фулхэма». Если обвинения подтвердятся, 21-летнему Хименесу грозит тюремный срок.

  • В прошлом году Хименес предлагал незнакомке заняться сексом.
  • Алекс стоит 22 миллиона евро. Футболист принадлежит «Милану», но «Борнмут» уже оплатил летний выкуп испанца за 18,5 миллиона.
  • В сезоне АПЛ у Хименеса 31 матч, 1 гол.

Коллаж и перевод переписки: телеграм-канал «Первый спорт»

Еще по теме:
Клуб АПЛ выкупил защитника «Милана» за 19+5 миллионов, часть денег получит «Реал» 1
Клуб АПЛ собрался выкупить защитника у «Милана» – часть суммы достанется «Реалу»
«Я просто хочу трахаться»: звезда АПЛ предложил незнакомке заняться сексом 9
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Борнмут Реал Хименес Алекс
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1778270859
Законодательство Англии строго защищает несовершеннолетних: для лиц младше 13 лет любое сексуальное взаимодействие считается преступлением без оглядки на согласие, а между 13 и 16 годами требуется доказательство отсутствия принуждения. © выпутается молодой. тем более, ничё не было, и ничего такого он не написал, фото члена не присылал, судя по опубликованному, и о сексе речи не заводил. такой бред, на самом деле. законы есть - но всем на них насрать. у нас сейчас девственниц в восьмом классе уже нет, как и во всей европе - но нужно писать в УК про 16 лет, и точка.
Ответить
Главные новости
«Реал» отказался от четырех тренеров
10:59
Павлюченко назвал условие для ухода Карседо из «Спартака»
10:49
3
37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами
10:40
«Родина» стала 8-й московской командой в истории чемпионата России
10:23
1
Тюкавин не стал обещать, что начнет следующий сезон в «Динамо»
09:48
2
У «Реала» осталось два кандидата на пост главного тренера
09:37
2
Фабрицио Романо анонсировал уход игрока из «Спартака»
09:29
6
Назван момент, предопределивший увольнение Челестини из ЦСКА
08:40
2
Арбелоа конфликтует с шестью футболистами «Реала»
08:19
2
«Локо» на грани закрытия, новички РПЛ, участники «стыков», ссора Семака и Мостового из-за девушек и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
Воспитанника «Реала» из АПЛ заподозрили в педофилии после знакомства с 15-летним ребенком
Вчера, 22:51
2
Самый дорогой игрок «Челси» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 13:45
Boxing Day: все о главной футбольной традиции в Англии
7 мая
«Челси» рассматривает пять тренеров
5 мая
1
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался хавбеком сборной Португалии
5 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Гвардиола объяснил потерю очков «Сити» в матче с «Эвертоном»
5 мая
1
АПЛ. «Манчестер Сити» на 97-й минуте спас ничью с «Эвертоном» и отстал от лидирующего «Арсенала» за три тура до финиша
4 мая
3
«Челси» продлил плачевную серию в АПЛ
4 мая
АПЛ. «Челси» дома проиграл команде с 16-го места
4 мая
2
АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл команду из топ-5 лиги и выскочил из зоны вылета
3 мая
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Ливерпуля» (3:2) и гарантировал себе место в ЛЧ
3 мая
3
84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
3 мая
5
Узбекистанец Хусанов может сменить «Манчестер Сити» на другой клуб АПЛ
3 мая
3
ФотоДоннарумма сообщил о женитьбе: «Подписал долгосрочный контракт»
3 мая
5
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» и оторвался от «Ман Сити» на 6 очков
2 мая
11
«Ливерпуль» нашел замену для Салаха в «ПСЖ»
1 мая
2
Игроку «Манчестер Юнайтед» повысили зарплату в 7,5 раз
1 мая
«Милан» рассмотрит подписание форварда «Арсенала»
1 мая
1
Назван фаворит на пост постоянного тренера «МЮ»
30 апреля
2
«Ливерпуль» рассматривает четырех вратарей на замену Алиссону
29 апреля
В Англии определились со сроком дисквалификации Мудрика за допинг
29 апреля
10
«Челси» выберет нового тренера из трех кандидатов
28 апреля
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе защитника, выигравшего 18 трофеев с командой
28 апреля
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» (2:1)
28 апреля
ФотоГрилиш уснул среди бокалов на крыше бара в Манчестере
27 апреля
8
Салах травмировался и больше не сыграет за «Ливерпуль»
27 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 