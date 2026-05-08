Воспитанника «Реала» из АПЛ заподозрили в педофилии после знакомства с 15-летним ребенком

Защитник «Борнмута» Алекс Хименес отстранен от команды после того как в сеть слили его переписку с 15-летней девочкой.

Девочка пыталась объяснить, что ей ещe нет 18, на что Хименес отвечал: «Да, я хотел бы встретиться. Потому что ты очень красивая. Немного маленькая, но ок. Я люблю девочек помладше. Я ещe никогда не был с 15-летней».

В итоге «Борнмут» отстранил Хименеса в его день рождения из-за подозрений в педофилии. Воспитанник «Реала» пропустит завтрашний важный матч в борьбе за еврокубки против «Фулхэма». Если обвинения подтвердятся, 21-летнему Хименесу грозит тюремный срок.

В прошлом году Хименес предлагал незнакомке заняться сексом.

Алекс стоит 22 миллиона евро. Футболист принадлежит «Милану», но «Борнмут» уже оплатил летний выкуп испанца за 18,5 миллиона.

В сезоне АПЛ у Хименеса 31 матч, 1 гол.

Коллаж и перевод переписки: телеграм-канал «Первый спорт»