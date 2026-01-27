Клуб АПЛ собрался выкупить защитника у «Милана» – часть суммы достанется «Реалу»

Защитнику Алексу Хименесу осталось провести 2 матча за «Борнмут», чтобы у клуба АПЛ появилось обязательство выкупить его у «Милана».

В таком случае «вишни» заплатят за игрока 19,5 миллиона евро и до 5 миллионов евро в виде бонусов.

«Милан» получит первые 5 миллионов евро от трансфера, а остальная сумма будет разделена пополам между «россонери» и «Реалом».

Летом итальянский клуб отдал Хименеса в аренду «Борнмуту» с необходимостью обязательного выкупа, что если испанец выйдет в стартовом составе или сыграет более 45 минут в 18 матчах. Сейчас у него 16 таких игр. При этом часть прав на игрока сохранял «Реал».