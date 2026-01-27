Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клуб АПЛ собрался выкупить защитника у «Милана» – часть суммы достанется «Реалу»

Клуб АПЛ собрался выкупить защитника у «Милана» – часть суммы достанется «Реалу»

Сегодня, 12:47

Защитнику Алексу Хименесу осталось провести 2 матча за «Борнмут», чтобы у клуба АПЛ появилось обязательство выкупить его у «Милана».

В таком случае «вишни» заплатят за игрока 19,5 миллиона евро и до 5 миллионов евро в виде бонусов.

«Милан» получит первые 5 миллионов евро от трансфера, а остальная сумма будет разделена пополам между «россонери» и «Реалом».

Летом итальянский клуб отдал Хименеса в аренду «Борнмуту» с необходимостью обязательного выкупа, что если испанец выйдет в стартовом составе или сыграет более 45 минут в 18 матчах. Сейчас у него 16 таких игр. При этом часть прав на игрока сохранял «Реал».

  • Всего 20-летний Хименес провел за «Борнмут» 20 матчей в этом сезоне, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • По данным Transfermarkt, «Милан» выкупил испанца у «Реала» в 2024 году за 5 миллионов евро.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Бенфика» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 28 января 2026
Сын Марсело подписал первый профессиональный договор с «Реалом»
«Лион» хочет продлить аренду игрока «Реала»
Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Борнмут Реал Милан Хименес Алекс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
9
Романцев болезненно отреагировал на смерть Игнатьева
14:47
Ди Мария назвал лучшего тренера в карьере: «Он дал мне все»
14:14
ФотоРоналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения
13:50
Пруцев сказал, почему не играл за «Спартак» при Станковиче: «Такое у меня было впервые»
13:37
5
Фото«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером
13:26
3
Губерниев – о красоте Дзюбы: «Он словно сошел с полотна художника»
13:18
10
РФС вслед за ФИФА наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:07
ФотоСафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
12:38
1
Аршавин оценил шансы 17-летнего зенитовца заиграть в основном составе
11:44
2
Все новости
Все новости
Клуб АПЛ собрался выкупить защитника у «Милана» – часть суммы достанется «Реалу»
12:47
Клуб АПЛ побьет трансферный рекорд «Зенита»
01:10
4
«Ливерпуль» договорился о переходе игрока с русскими корнями
Вчера, 23:48
Тренер «МЮ» поделился эмоциями от победы в матче с «Арсеналом»
Вчера, 13:30
Артета: «Мы просто отдали победу «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 12:38
1
Комментарий Артеты после поражения «Арсенала» от «МЮ»
25 января
Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
25 января
3
«Челси» досрочно вернет игрока из аренды в «Боруссии»
25 января
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
25 января
11
АПЛ. «Челси» победил лондонский клуб
25 января
Хаби Алонсо ответил на предложение «Ливерпуля»
25 января
1
АПЛ. «Борнмут» на 95-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» (3:2)
24 января
1
АПЛ. «Манчестер Сити» без проблем победил аутсайдера (2:0)
24 января
Точная дата ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити»
24 января
2
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех кандидатов на замену Каземиро
23 января
«Арсенал» отправил 18-летнего таланта в «Марсель»
23 января
ФотоСамая горячая футболистка мира сменила клуб
23 января
6
Фото«Тоттенхэм» заплатил 15 миллионов за бразильского таланта
22 января
«МЮ» объявил об уходе Каземиро
22 января
2
Гвардиола заявил о прогрессе узбекистанца Хусанова
21 января
1
Мудрик близок к возвращению в футбол: подробности
20 января
3
Хаби Алонсо готов прервать отпуск только ради одного клуба
20 января
1
Стал известен новый кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
20 января
3
Раскрыта зарплата новичка «Манчестер Сити» Гехи
20 января
Бернарду Силва уйдет из «Манчестер Сити» – на него есть претендент
20 января
1
Сын Бекхэма рассказал, что чувствует после конфликта с родителями и ухода из семьи
20 января
1
«Интер» выкупит защитника «Манчестер Сити»
20 января
Сын Бекхэма впервые прокомментировал конфликт с родителями
20 января
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 