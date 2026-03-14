Матч «Балтика» – ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Талалаева и Челестини

В концовке игры 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0) произошла скандальная ситуация.

Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев в компенсированное время выбил мяч на трибуну, когда армейцы должны были исполнить аут.

После этого его толкнул игрок ЦСКА Энрике Кармо, что спровоцировало массовую потасовку с участием тренеров обеих команд.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Фабио Челестини.

Тренеры продолжили выяснять отношения уже в подтрибунном помещении. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.