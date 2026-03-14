  • Матч «Балтика» – ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Талалаева и Челестини

Матч «Балтика» – ЦСКА завершился массовой потасовкой с участием Талалаева и Челестини

14 марта, 22:57
33

В концовке игры 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0) произошла скандальная ситуация.

Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев в компенсированное время выбил мяч на трибуну, когда армейцы должны были исполнить аут.

После этого его толкнул игрок ЦСКА Энрике Кармо, что спровоцировало массовую потасовку с участием тренеров обеих команд.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Фабио Челестини.

Тренеры продолжили выяснять отношения уже в подтрибунном помещении. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

Еще по теме:
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА 6
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева 6
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА 14
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1773519529
ТОПовый матч, финалы ЛЧ даже близко не стояли по такому накалу и эмоциям.
Ответить
mab1011
1773519990
Этот провокатор Тра-ля-ляев, даже спокойные Челюсти вывел из себя.
Ответить
Айболид
1773520041
Во всём виноват Зенит .
Ответить
Айболид
1773520803
И когда они всё успевают ? И расизьм проявлять и на "танцах" драться .
Ответить
Просто-333
1773520870
Какая же свадьба без драки
Ответить
mikatv
1773521273
Удивительный жлоб и быдло тренер Балтики.
Ответить
Mirak92
1773528946
На удивление вот матч тура. И битва ал-ля ЦСКА сатурн нулевых. На самом деле было приятно смотреть, чем шляпа матч, купленным Газпромом
Ответить
boris63
1773533528
Всё приехали, сушите вёсла.
Ответить
Shtthfckup
1773544486
Талалаев - колхозник, такие обычно докапываются до прохлжих со словами: пссс, пссс, сиги есть? А если найду? Конкретно: зачем было выбивать мяч на трибуны демонстративно? Цска был взвинчен итак, ничего не создали за игру и хотели в конце поискать удачу у ворот Балтики, но колхозник все испортил. За это не на 3 игры, а до конца сезона надо изгнать провокатора, а также заставить пройти курсы по этике и культуре.
Ответить
Strig
1773552983
задремал... идёт футбол...открыл глаза .. И... время добавлено +7.. и по таймеру закончилось... мяч выходит в аут... Талалаев его бьёт в космос.. подумал празднует победу... а судьишко потерял счёт времени или свисток... финала ещё оказалось нет.. НЕ ПРОСПАЛ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
23
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
4
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
