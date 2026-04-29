Мостовой назвал человека, ведущего «Краснодар» к чемпионству

Александр Мостовой не считает, что «Краснодар» близок ко второму подряд чемпионскому титулу благодаря работе главного тренера Мурада Мусаева.

«Что бы ни выиграл Мусаев в будущем, для меня он все равно останется нефутбольным человеком. В этом сезоне у «Краснодара» отличные шансы на чемпионство, но ведет их к этой победе Кордоба, а не Мусаев.

Убери оттуда Кордобу – я не уверен, что Мусаев справился бы со своей работой. На поле играют футболисты, и они все решают.

У «Краснодара» они высокого уровня, что и позволяет им идти так высоко», – сказал Мостовой.