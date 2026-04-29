  • Мостовой назвал человека, ведущего «Краснодар» к чемпионству

Мостовой назвал человека, ведущего «Краснодар» к чемпионству

Сегодня, 17:37
9

Александр Мостовой не считает, что «Краснодар» близок ко второму подряд чемпионскому титулу благодаря работе главного тренера Мурада Мусаева.

«Что бы ни выиграл Мусаев в будущем, для меня он все равно останется нефутбольным человеком. В этом сезоне у «Краснодара» отличные шансы на чемпионство, но ведет их к этой победе Кордоба, а не Мусаев.

Убери оттуда Кордобу – я не уверен, что Мусаев справился бы со своей работой. На поле играют футболисты, и они все решают.

У «Краснодара» они высокого уровня, что и позволяет им идти так высоко», – сказал Мостовой.

  • В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл РПЛ впервые в своей истории.
  • В текущем розыгрыше команда идет первой, опережая «Зенит» на 1 очко.
  • В трех оставшихся турах им предстоит встретиться с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (9)
Fibercore
1777473927
Царь всё глупее, и глупее... Послематчевые комментарии не слушает, да и трансляции не смттиит. А там имеются ответы, что Мусаев работает и по ходу матча, и в перерыве. Установку и задачи даёт тренер, с не футболисты отсебятины играют.
BoevStas1
1777474031
Ой дура!!!)))а почему тогда разные два тренера к примеру пусть Реал,с одинаковыми игроками разные результаты?!Чепуха ты Мост!!!
рылы
1777474364
вся страна сейчас скажет, что коров позорных тянут судьи - только мостовой и краснодарские скажут другое.
Чилим.
1777474456
А что скажет шут футбольный- кто ведет Зенит???
sochi-2013
1777474499
Дурак. Убери из ЛЮБОЙ команды пару лидеров, и игра изменится. Кордоба важная фигура в Краснодаре, но в прошлой игре, его перегрузили, что повлияло на качество игры. P.S.Не в лучшую сторону!
BoevStas1
1777474546
Не Лазурным болтать!Вас вся страна не любит))
Чилим.
1777474610
вся страна сейчас скажет, что у рылы крыша течёт не по детски- только рылы и питерские скажут другое.
Evgenijgerasimov607@gmail
1777475884
Всё таки какой же Мастак мерзопакосный человек...
Император 1
1777476180
Судьи во главе с Мажичем
