«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины

Нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса предложили «Спартаку» и «Зениту».
Бывший игрок «Милана» и «Интера» Гули, представляющий интересы нападающего, уже связывался с клубами РПЛ.
Отступные за форварда составляют 25 миллионов евро. Зимой футболист и его агент игнорировали предложения из России, перенося переговоры на лето. Теперь они готовы рассмотреть любые варианты.
Ранее «Спартак» пытался приобрести Лопеса, но сделка сорвалась из-за разногласий по стоимости.
В этом году 25-летний аргентинец провел за бразильский клуб 27 матчей, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2029 года.
- Лопес провел 3 матча за сборную Аргентины, в том числе 1 в этом году.
