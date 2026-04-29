«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины

Нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса предложили «Спартаку» и «Зениту».

Бывший игрок «Милана» и «Интера» Гули, представляющий интересы нападающего, уже связывался с клубами РПЛ.

Отступные за форварда составляют 25 миллионов евро. Зимой футболист и его агент игнорировали предложения из России, перенося переговоры на лето. Теперь они готовы рассмотреть любые варианты.

Ранее «Спартак» пытался приобрести Лопеса, но сделка сорвалась из-за разногласий по стоимости.

В этом году 25-летний аргентинец провел за бразильский клуб 27 матчей, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.