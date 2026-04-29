  • «Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины

«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины

Сегодня, 11:08
2

Нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса предложили «Спартаку» и «Зениту».

Бывший игрок «Милана» и «Интера» Гули, представляющий интересы нападающего, уже связывался с клубами РПЛ.

Отступные за форварда составляют 25 миллионов евро. Зимой футболист и его агент игнорировали предложения из России, перенося переговоры на лето. Теперь они готовы рассмотреть любые варианты.

Ранее «Спартак» пытался приобрести Лопеса, но сделка сорвалась из-за разногласий по стоимости.

В этом году 25-летний аргентинец провел за бразильский клуб 27 матчей, забил 11 голов, сделал 7 ассистов.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
  • Срок его контракта с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2029 года.
  • Лопес провел 3 матча за сборную Аргентины, в том числе 1 в этом году.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Палмейрас Спартак Зенит Лопес Хосе Мануэль
Комментарии (2)
Skull_Boy
1777452136
Если такая реклама, то с ним есть какие-то проблемы
Цугундeр
1777453776
) Скорей всего, подружку для Барко купят.. Вега в Зените и так на одной ножке стоит. Иногда бежит, правда.) И вообще "неблагодарное это занятие" держать в одной команде аргов и бразов. Это всегда рванёт.
