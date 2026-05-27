  • Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Его погубили деньги, просто убили»

Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Его погубили деньги, просто убили»

Сегодня, 12:13
3

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил игру Джона Дурана за петербургскую команду.

«Я не могу сказать про разочарование, потому что я не слышал про него вообще до «Зенита». Я не знал, что это за игрок. Он сам признавался, что его погубили деньги, просто убили, и это он сам говорил. Грустил ли он по этому поводу? Не особо.

Мне кажется, был расчет на то, что он захочет перезапустить свою карьеру перед чемпионатом мира плюс в конкурентах у него будет еще один колумбийский нападающий – Кордоба. Наверное, рассчитывали, что будет какой-то баттл, но не получилось.

Почему его не было в последнем туре? Уехал домой. Я не знаю, по какой причине, как это было. Просто в один день он пришел в раздевалку, поздоровался и на тренировку не вышел», – сказал Кержаков.

  • Дуран присоединился к «Зениту» в феврале 2026 года на правах платной полугодичной аренды из «Аль-Насра» за 2,7–4 млн евро с опцией выкупа.
  • Колумбиец провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
  • В мае Дуран покинул «Зенит», досрочно расторгнув контракт перед финалом сезона.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Аль-Наср Кержаков Михаил Дуран Джон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
САДЫЧОК
1779875717
Что за гониво на него?! Намного лучше себя проявил, чем никчемный Соболев без скорости, техники и видения поля.Если бы больше времени или хотя бы столько же, сколько Дельфину- то и голов было бы больше.
Ответить
Бумбраш
1779876071
Пришёл,увидел,болт забил....вот так пляжники и живут в зинке
Ответить
Дубина
1779876550
ЗПРФ!! Побухал чукча и сбежал)))) хахах
Ответить
