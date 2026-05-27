Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Его погубили деньги, просто убили»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил игру Джона Дурана за петербургскую команду.

«Я не могу сказать про разочарование, потому что я не слышал про него вообще до «Зенита». Я не знал, что это за игрок. Он сам признавался, что его погубили деньги, просто убили, и это он сам говорил. Грустил ли он по этому поводу? Не особо.

Мне кажется, был расчет на то, что он захочет перезапустить свою карьеру перед чемпионатом мира плюс в конкурентах у него будет еще один колумбийский нападающий – Кордоба. Наверное, рассчитывали, что будет какой-то баттл, но не получилось.

Почему его не было в последнем туре? Уехал домой. Я не знаю, по какой причине, как это было. Просто в один день он пришел в раздевалку, поздоровался и на тренировку не вышел», – сказал Кержаков.