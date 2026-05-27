Легионер «Спартака» рассказал, как ему живется в России

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился ощущениями от проживания в Москве.
«Каково жить в Москве? Мне нравится этот город. Я чувствую себя комфортно, как и моя семья.
Мне всe нравится в Москве, но больше всего – «Спартак», – сказал Гарсия.
- «Спартак» купил Гарсию у греческого АЕКа в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо не рассчитывает на 28-летнего футболиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость Гарсии в 7,5 миллиона евро.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
