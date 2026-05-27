В «Родине» ответили на вопрос о подписании Дзюбы

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин отреагировал на информацию об интересе к Артему Дзюбе.
«Мы не ищем центрального нападающего. У нас есть футболисты, которые нас устраивают», – сказал Зинин.
- 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».
Источник: «Матч ТВ»