Карпин высказался о возможном уходе Дзюбы из футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность возможного ухода Артема Дзюбы из футбола.
– Есть вероятность, что этим летом Артeм Дзюба завершит свою карьеру. На ваш взгляд, это будет потеря для российского футбола?
– Да, это будет значимая потеря. Со всех точек зрения: с точки зрения игры, с точки зрения медийности.
- 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола. За свою профессиональную карьеру он забил 248 голов.
Источник: «Советский спорт»