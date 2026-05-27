Карпин высказался о возможном уходе Дзюбы из футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность возможного ухода Артема Дзюбы из футбола.

– Есть вероятность, что этим летом Артeм Дзюба завершит свою карьеру. На ваш взгляд, это будет потеря для российского футбола?

– Да, это будет значимая потеря. Со всех точек зрения: с точки зрения игры, с точки зрения медийности.