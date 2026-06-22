ЦСКА нашел замену Баринову

ЦСКА присматривает замену на случай ухода полузащитника Дмитрия Баринова. Ею может стать Сергей Бабкин из «Крыльев Советов».

«Бабкин может перейти в ЦСКА: москвичи высоко оценивают качества 23-летнего хавбека «Крыльев» и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Баринова в АЕК (подтверждаю инфу Панка об интересе из Греции от Марко Николича).

В контракте Бабкина прописаны отступные в 300 млн рублей. Также активный интерес к Сергею проявляет «Рубин», – написал источник.