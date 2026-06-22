Экс-игрок «Зенита» посоветовал одному из футболистов покинуть команду

Бывший нападающий «Зенита» Александр Канищев считает, что для вратаря Евгения Латышонка будет лучше покинуть команду.

«Надо знать внутреннюю ситуацию. Вратари в «Зените» примерно равны по классу. Человек хочет играть в воротах, а не сидеть на лавке. Латышонок ищет какие-то пути – это тоже правильно. У команды достаточно вратарей в обойме.

Для Латышонка будет лучше, если он уйдeт из «Зенита». Вратарю нужно играть, иначе он теряет свои кондиции. Его желание уйти можно понять, если ты для себя не видишь перспектив для конкуренции», – сказал Канищев.