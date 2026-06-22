Спартаковец Дмитриев назвал не дружественную России страну, где провел отпуск

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как провел отпуск.
– Как отдыхал?
– Был в Санкт-Петербурге. Съездил в Италию. Погулял в Милане и Риме.
– Тренировался?
– Да.
- В прошедшем сезоне Дмитриев провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.
- Игорь – воспитанник петербургского футбола. До «Спартака» футболист выступал за «Урал».
- Ныне покойный папа Дмитриева Сергей выступал за «Зенит».
- «Спартак» начнет сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита». Он состоится в Нижнем Новгороде.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»