ЧМ-2026. Норвегия благодаря дублю Холанда победила Сенегал (3:2) и вышла в плей-офф

Норвегия обыграла Сенегал в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «МетЛайф» в Ист-Рутерфорде и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:2.

Дубль сделал Эрлинг Холанд. На счету форварда четыре гола на этом турнире.

Норвежцы набрали шесть очков и вышли в плей-офф.