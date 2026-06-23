Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЧМ-2026. Норвегия благодаря дублю Холанда победила Сенегал (3:2) и вышла в плей-офф

ЧМ-2026. Норвегия благодаря дублю Холанда победила Сенегал (3:2) и вышла в плей-офф

23 июня, 04:59
4

Норвегия обыграла Сенегал в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «МетЛайф» в Ист-Рутерфорде и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:2.

Дубль сделал Эрлинг Холанд. На счету форварда четыре гола на этом турнире.

Норвежцы набрали шесть очков и вышли в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа I. 2 тур
Норвегия - Сенегал - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Хольмгрен-Педерсен, 43; 2:0 - Э. Холанд, 48; 2:1 - И. Сарр, 53; 3:1 - Э. Холанд, 58; 3:2 - И. Сарр, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча Франция – Ирак голы и лучшие моменты (Видео)
Мбаппе сравнялся с Клозе по голам на ЧМ – больше только у Месси
ЧМ-2026. Франция разгромила Ирак (3:0) и вышла в плей-офф, Мбаппе сделал дубль, матч прерывали на 2 часа 1
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Сенегал Норвегия
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ronko
1782180178
Красавец Холланд. Сенегал тоже молодцы, симпатично играли
Ответить
рылы
1782180405
при счёте 1:0 букмекер давал 1.45 на победу норвегии. чёт дофига.
Ответить
Oldtrafford83
1782190241
Гонка бомбардиров ЧМ всё интереснее!!!
Ответить
Красногорск_Фан
1782197861
Матч огонь с доминацией Холланда (даже не скажу Норвегии) От Сенегала ждал большего.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»
21:11
1
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
2
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
6
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
Все новости
Все новости
Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026
21:01
Генич определил потолок сборной США на ЧМ-2026
20:50
1
Еще один матч Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва
19:00
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
ВидеоДжорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»
16:59
8
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
16:34
1
Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026
16:02
2
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
14:47
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
14:43
Бубнов назвал условие для защиты титула Аргентины на ЧМ-2026
14:19
2
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
Клопп рассказал, что его впечатляет в Роналду
13:23
1
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»
12:16
1
Клопп – о Месси: «Говорят, что ходит пешком, а он изучает поле»
11:45
1
Стало известно, почему Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче ЧМ-2026
11:28
5
Шалимов выразил сомнения в выходе сборной России на ЧМ-2026
10:58
2
Трамп высказался о рекордах ЧМ-2026
10:49
Где смотреть матч Сенегал – Ирак: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:21
Где смотреть матч Норвегия – Франция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:19
Где смотреть матч Парагвай – Австралия: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:08
ФотоНеймар заплакал после первого матча на ЧМ-2026
10:06
2
Где смотреть матч Турция – США: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:01
Где смотреть матч Тунис – Нидерланды: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:59
Где смотреть матч Япония – Швеция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:57
Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией
09:51
4
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 26 июня
09:49
Тренер Чехии прокомментировал вылет с ЧМ-2026
09:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 