ЧМ-2026. Норвегия благодаря дублю Холанда победила Сенегал (3:2) и вышла в плей-офф

Норвегия обыграла Сенегал в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «МетЛайф» в Ист-Рутерфорде и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:2.
Дубль сделал Эрлинг Холанд. На счету форварда четыре гола на этом турнире.
Норвежцы набрали шесть очков и вышли в плей-офф.
Чемпионат мира. Группа I. 2 тур
Норвегия - Сенегал - 3:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Хольмгрен-Педерсен, 43; 2:0 - Э. Холанд, 48; 2:1 - И. Сарр, 53; 3:1 - Э. Холанд, 58; 3:2 - И. Сарр, 90+3.
Источник: «Бомбардир»