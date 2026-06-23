ЧМ-2026. Франция разгромила Ирак (3:0) и вышла в плей-офф, Мбаппе сделал дубль, матч прерывали на 2 часа

Франция крупно обыграла Ирак в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:0.

Килиан Мбаппе забил два гола. Майкл Олисе сделал две результативные передачи.

Матч был прерван на два часа из-за погодных условий.

Франция набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф.