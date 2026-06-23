ЧМ-2026. Франция разгромила Ирак (3:0) и вышла в плей-офф, Мбаппе сделал дубль, матч прерывали на 2 часа

Франция крупно обыграла Ирак в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии и закончилась победой европейской сборной со счетом 3:0.
Килиан Мбаппе забил два гола. Майкл Олисе сделал две результативные передачи.
Матч был прерван на два часа из-за погодных условий.
Франция набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф.
Чемпионат мира. Группа I. 2 тур
Франция - Ирак - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 14; 2:0 - К. Мбаппе, 54; 3:0 - У. Дембеле, 66.
Источник: «Бомбардир»