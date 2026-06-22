Спартаковец Угальде может сменить континент

К нападающему «Спартака» Манфреду Угальде есть интерес в Мексике.
«Угальде может оказаться в мексиканском «Монтеррее».
Зимой мексиканцы потеряли своего ведущего форварда Хермана Бертераме, который переехал в «Майами» за 13 млн евро. Поэтому мексиканцы изучают возможность приобретения Угальде.
Ожидается, что «Спартак» запросит за Манфреда не меньше 12-15 млн евро. Это как раз примерно те же деньги, которые мексиканский клуб выручил за Бертераме.
Плюс Манфреда в том, что он все еще довольно молодой парень, которого мексиканцы при случае могут выгодно продать. Например, в MЛС. Для «Монтеррея» исходящие трансферы очень важны.
При этом повторюсь, что покупка сильного нападающего-легионера в «Спартак» зависит от продаж. Кто-то из пары Угальде-Гарсия должен уйти (а может быть и оба при наличии предложений)» – написал источник.
- 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
- Он выступает за красно-белых с января 2024 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.