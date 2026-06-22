Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 22 на 23 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится четырьмя матчами. Идет 2-й тур группового этапа.

Начнется программа дня матчем между Аргентиной и Австрией. Для любой команды победа станет досрочной путевкой в плей-офф. Аргентинцы защищают титул, взятый в 2022 году.

Затем свой матч начнут Франция и Ирак. Команда Дидье Дешама также выйдет в плей-офф, если победит.

В 3:00 по московскому времени начнется встреча между Норвегией и Сенегалом. Африканская сборная в случае поражения рискует вылететь досрочно, а норвежцам победа принесет выход в плей-офф.

В утреннем по Москве матче сыграют Иордания и Алжир. Проигравший досрочно вылетит.