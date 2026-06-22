Тренер Узбекистана Каннаваро высказался о предстоящем матче с Португалией

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро дал комментарий перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Португалии.

«Я стараюсь снять давление с игроков. В следующем матче мы сыграем против одной из сильнейших команд мира. В сборной Португалии много звeздных игроков, не только Роналду. Это команда, которая любит контролировать мяч и не позволяет сопернику оказывает давление на свои ворота. Нам нужно дисциплинированно действовать в обороне и стараться создавать проблемы для соперника, а также ограничить их в пространстве и не дать им использовать свои сильные стороны.

Хотелось бы, чтобы после турнира люди вспоминали сборную Узбекистана как команду, которая несмотря на первое участие в чемпионате мира действовала смело и не боялась соперников, показывала красивую игру, играла дисциплинированно и организованно. Мы уважаем наших соперников и хотим, чтобы они так же уважали нас», – сказал Каннаваро.