Тренер Узбекистана Каннаваро высказался о предстоящем матче с Португалией

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро дал комментарий перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Португалии.
«Я стараюсь снять давление с игроков. В следующем матче мы сыграем против одной из сильнейших команд мира. В сборной Португалии много звeздных игроков, не только Роналду. Это команда, которая любит контролировать мяч и не позволяет сопернику оказывает давление на свои ворота. Нам нужно дисциплинированно действовать в обороне и стараться создавать проблемы для соперника, а также ограничить их в пространстве и не дать им использовать свои сильные стороны.
Хотелось бы, чтобы после турнира люди вспоминали сборную Узбекистана как команду, которая несмотря на первое участие в чемпионате мира действовала смело и не боялась соперников, показывала красивую игру, играла дисциплинированно и организованно. Мы уважаем наших соперников и хотим, чтобы они так же уважали нас», – сказал Каннаваро.
- В матче 1-го тура ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). 41-летний Криштиану Роналду провел полный матч.
- Португалия во 2-м туре сыграет с Узбекистаном 23 июня. Начало в 20:00 мск.
- Узбекистан проводит дебютный чемпионат мира.