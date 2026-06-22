Ловчев заявил о конфликте в сборной Португалии, повлиявшем на Роналду

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре Криштиану Роналду за национальную команду Португалии на ЧМ-2026.

– Сможет ли Роналду набрать форму по ходу турнира и принести пользу сборной?

– Не в форме дело, там какой‑то внутренний конфликт. Роналду все равно человек, которого как‑то надо обслуживать. Месси немножко другой футболист. Тут не лучше или хуже кто‑то. Роналду – это человек последнего удара, а Месси – ведущий игру.

Я заметил, что в первой игре Роналду мяч не давали. Это уже совершенно другая вещь. Внутреннее отношение к нему со стороны футболистов, что его ставят, а он играет плохо. Роналду все равно забьет свои голы.

Но мы же не говорим ни о ком, только о Роналду, Месси, Неймаре. Правильно их взяли или неправильно. Роналду не забил, и все кричат, что он плохо играет, зачем его взяли. Тогда я хотел бы спросить: а остальные десять футболистов на поле что делают? Их‑то зачем тогда брать вообще? Но никто же об этом не говорит, говорят только о Роналду.

Я смотрю игру и вижу, что его игнорируют. Он как будто чужой на футбольном поле. А выигрывают те команды, которые сплочены. Но это бывает обычно, когда выигрываешь, тогда вроде бы все хорошо внутри команды. Здесь пока нет ничего. Но Роналду еще забьет свое.