«Редкие балбесы»: Губерниев разнес Англию после поражения от Аргентины

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги полуфинального матча ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.
- Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.
- Ассистентский дубль оформил 39-летний Лионель Месси.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.
- Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.
«Ох, и разденет Испания эту Аргентину в финале!!! И скажет весь мир по-испански: «Король-то голый…»
В финале Аргентина – Испания у команды Месси шансов нет!!! Познает Аргентина горечь поражения… И Месси выпьет чашу неудачи до дна…
Англичане, редкие балбесы!!! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам???? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!!! И распасовщик Месси!!! Но Лео и аргентинцы супротив испанцев – слабаки!!! Проиграют финал уверенно!!! Футбол надо понимать!!!» – написал Губерниев.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева