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  • «Редкие балбесы»: Губерниев разнес Англию после поражения от Аргентины

«Редкие балбесы»: Губерниев разнес Англию после поражения от Аргентины

16 июля, 08:48
22

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги полуфинального матча ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

«Ох, и разденет Испания эту Аргентину в финале!!! И скажет весь мир по-испански: «Король-то голый…»

В финале Аргентина – Испания у команды Месси шансов нет!!! Познает Аргентина горечь поражения… И Месси выпьет чашу неудачи до дна…

Англичане, редкие балбесы!!! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам???? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!!! И распасовщик Месси!!! Но Лео и аргентинцы супротив испанцев – слабаки!!! Проиграют финал уверенно!!! Футбол надо понимать!!!» – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Чемпионат мира Аргентина Англия Губерниев Дмитрий
Комментарии (22)
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Император Бомжей
1784181706
Он пишет специально, что б забаитить на комментарии, что б канал рос.. Старая тактика, мерзкая.. Ну пусть пишет
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Давид59
1784183068
У него кто проигрывает, сразу балбесом становится. Вчера французы, сегодня англичане. Футбольная аналитика экстра класса!!!
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АЛЕКС 58
1784183566
Великий АНАЛитик Губа! Сначала обгадился с прогнозом назвав победителем лягушатников,теперь лезет к финалу...ты лыжу из задни.ц.и вытащи и не лезь к футболу,теоретик
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Desma
1784184868
Интересно, что скажет человек с веслом, если Аргентина разденет Испанию? Это футбол......
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Constantin3003
1784185397
Губерниев, ты когда сам то начал футбол понимать? Иди лыжи комментируй. Дурак совсем. Чем громче орет, тем меньше умного вылетает из него
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Strige
1784185770
Заток, мля... губошлепающий ))
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tushkanlz
1784185950
Редчайший балбес пишет о редких балбесах...
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Good_win_ФКСМ
1784185968
все-таки, Губа был бы вне конкуренции на конкурсе дегенератов и имбецилов...
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zigbert
1784188011
Шел бы он лучше смазывать лыжи.
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Цугундeр
1784192832
)) На лыжах со Сходни не выехать? Сидим, пьём, барахло с дирьмом перемешиваем в голове?) Димасик...мать тваю.
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