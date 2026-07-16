Тренер Аргентины Скалони прокомментировал волевую победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после выигранного матча 1/2 финала ЧМ-2026 против Англии.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

Ассистентский дубль оформил 39-летний Лионель Месси.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

«Мы уникальны, и это не высокомерие, а душа. Эти люди [болельщики] помогли нам выиграть этот матч.

Эта футболка обязывает отдавать все до самого конца. Игроки не берегут себя, они переживают все так же, как и любой из нас.

У меня нет слов. Мы отдадим все силы в финале, но после всего, что произошло, будет очень тяжело. Я стараюсь, чтобы люди понимали: это совсем не просто», – заявил Скалони.

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