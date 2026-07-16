Второй финалист ЧМ-2026, новый рекорд Месси, позиция «Спартака» по Головину, Акинфеев может пропустить полсезона и другие новости

Данило принял решение по предложению «Зенита»
Позиция «Спартака» по трансферу Головина
Акинфеев может пропустить полсезона
Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит» – контракт с форвардом уже согласован
Футболист «Спартака» выбыл до конца года
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»
Соловьев раскритиковал клубы РПЛ за траты на легионеров, а не на защиту НПЗ
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
ЦСКА пытается переманить нападающего из другого клуба РПЛ
«Локомотив» отклонил 8-миллионное предложение по участнику ЧМ-2026
Аргентина вырвала волевую победу над Англией благодаря ассистентскому дублю Месси и стала вторым финалистом ЧМ-2026
Месси установил рекорд чемпионатов мира и поднялся в рейтинге фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году