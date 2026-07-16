Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Второй финалист ЧМ-2026, новый рекорд Месси, позиция «Спартака» по Головину, Акинфеев может пропустить полсезона и другие новости

Второй финалист ЧМ-2026, новый рекорд Месси, позиция «Спартака» по Головину, Акинфеев может пропустить полсезона и другие новости

Сегодня, 02:00

Данило принял решение по предложению «Зенита»

Позиция «Спартака» по трансферу Головина

Акинфеев может пропустить полсезона

Гурцкая раскрыл, кто будет решать вопрос о трансфере Тюкавина в «Зенит» – контракт с форвардом уже согласован

Футболист «Спартака» выбыл до конца года

Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»

Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»

Соловьев раскритиковал клубы РПЛ за траты на легионеров, а не на защиту НПЗ

Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»

ЦСКА пытается переманить нападающего из другого клуба РПЛ

«Локомотив» отклонил 8-миллионное предложение по участнику ЧМ-2026

Аргентина вырвала волевую победу над Англией благодаря ассистентскому дублю Месси и стала вторым финалистом ЧМ-2026

Месси установил рекорд чемпионатов мира и поднялся в рейтинге фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Месси прокомментировал волевую победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026
02:35
Второй финалист ЧМ-2026, новый рекорд Месси, позиция «Спартака» по Головину, Акинфеев может пропустить полсезона и другие новости
02:00
ВидеоБеллингем ударил Барко по голове после поражения в полуфинале ЧМ-2026
01:53
2
Тренер Аргентины Скалони прокомментировал волевую победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026
01:40
Тухель объяснил поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
01:31
2
Реакция Хабиба на волевую победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026
01:09
2
Месси поднялся в рейтинге фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году
00:46
1
Только одна сборная чаще выходила в финал ЧМ, чем Аргентина
00:34
2
39-летний Месси стал лидером ЧМ-2026 по голевым действиям
00:23
5
Определились финалисты ЧМ-2026
00:11
5
Все новости
Все новости
Президент Аргентины эмоционально отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2026
01:23
Реакция Хабиба на волевую победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026
01:09
2
Сборная Аргентины повторила достижение Бразилии на ЧМ
00:58
Месси поднялся в рейтинге фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году
00:46
1
Только одна сборная чаще выходила в финал ЧМ, чем Аргентина
00:34
2
39-летний Месси стал лидером ЧМ-2026 по голевым действиям
00:23
5
Определились финалисты ЧМ-2026
00:11
5
ВидеоОбзор матча Англия – Аргентина голы и лучшие моменты (Видео)
00:03
⚡️ ЧМ-2026. Аргентина в полуфинале вырвала волевую победу над Англией (2:1) благодаря ассистентскому дублю Месси
00:03
56
ЦСКА пытается переманить нападающего из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
4
Реакция Сафонова на вылет сборной Франции с ЧМ-2026
Вчера, 23:32
Ибрагимович – о полуфинале ЧМ-2026: «Англия увидит левую ногу Бога»
Вчера, 23:26
Англия и Аргентина установили антирекорд ЧМ
Вчера, 23:11
2
Морган – о сборной Аргентины: «Грязная команда, которая безнаказанно творит дичь»
Вчера, 22:55
Месси установил рекорд чемпионатов мира
Вчера, 22:44
4
Стало известно, сколько денег россияне потратили на пиво во время ЧМ-2026
Вчера, 22:33
3
Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии
Вчера, 22:22
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» вернулся в Москву за три дня до матча с «Зенитом»
Вчера, 22:10
1
Экс-арбитр РПЛ отреагировал на претензии к судейству в матчах Аргентины на ЧМ-2026
Вчера, 21:55
Анри прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026
Вчера, 21:41
ФотоКлуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
Вчера, 21:29
3
Семин сказал, как Англия может победить Аргентину в полуфинале ЧМ-2026
Вчера, 21:21
2
Гурцкая: «Этим летом предметный интерес в Европе был только к одному игроку ЦСКА»
Вчера, 20:57
1
Соловьев раскритиковал клубы РПЛ за траты на легионеров, а не на защиту НПЗ
Вчера, 20:51
20
Вице-президент Аргентины – о сборной Англии: «Играем против пиратов-узурпаторов»
Вчера, 20:42
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+