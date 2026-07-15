Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»

«Родина» объявила о переходе опорного полузащитника Икера Позо из «Подгорицы».

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Клуб РПЛ заключил с испанским новичком контракт на три года – до лета 2029-го.

«Икер – воспитанник «Реала» и «Манчестер Сити». В 17 лет он дебютировал за команду «горожан» U-23 – в общей сложности за молодeжку «Сити» Позо провeл 43 матча.

С 2023 года опорник играл в чемпионате Хорватии и прошлым летом пополнил состав «Горицы». В минувшем чемпионате Икер сыграл в 32 матчах, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач», – говорится в пресс-релизе.