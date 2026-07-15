Телеведущий Владимир Соловьев осудил российские клубы, тратящие деньги на иностранных футболистов.

По его мнению, лучше бы эти деньги направлялись на защиту нефтеперерабатывающих заводов.

«Давайте посчитаем. Закрыть пассивную систему защиты. Гигантский НПЗ. Сколько стоит денег? Пассивную. Да пусть даже миллиард, пусть полтора миллиарда, учитывая, что это самый большой НПЗ, который у нас есть.

Сколько нужно для этого установок? Возьмем в два раза больше, чем надо по нормативу. Пусть будет с завышением цены еще миллиард. Там установок этих будет, мама не горюй.

2,5 миллиарда – большие деньги. С чем сравнивать? Например, с бюджетом футбольного клуба. Один очень известный футбольный клуб, принадлежащий одной очень известной вертикально интегрированной компании, которая, бесспорно, наша гордость, не уложился в бюджет 2025 года. Поэтому потратил на футболеров, а не на воинов Красной Армии на 3 миллиарда рублей больше, чем было запланировано при и без того гигантском бюджете.

Крупнейший НПЗ за эти деньги можно было бы обезопасить навсегда. Не за годовой бюджет этого клуба, а за его перерасход. Возникает вопрос: «А что происходит?» Зачем это делается? Какая-то есть тайная задача?

Я вам больше скажу: сейчас ребята посчитали расходы России на иностранных футболистов в 2025 году, которые сложились из двух статей: трансферы и зарплаты с бонусами. В сумме получилось 243 млн долларов – девятое место в Европе. При том, что в Европе из-за санкций нигде нахрен нашего футбола нет.

Министр спорта Михаил Дегтярев, большое ему уважение, в октябре 2025 года приводил такую оценку: совокупные расходы на зарплаты и бонусы иностранным игрокам в РПЛ достигли примерно 53 миллиардов рублей. Около 70% этих денег ушли именно легионерам.

53 миллиарда рублей. На эти деньги можно было обезопасить все НПЗ РФ средствами точно уж пассивной защиты. Я уже не говорю, сколько можно было купить и произвести зенитноуправляемых ракет, установок «Цитадели», – сказал Соловьев.