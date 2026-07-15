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  • Соловьев раскритиковал клубы РПЛ за траты на легионеров, а не на защиту НПЗ

Соловьев раскритиковал клубы РПЛ за траты на легионеров, а не на защиту НПЗ

Вчера, 20:51
20

Телеведущий Владимир Соловьев осудил российские клубы, тратящие деньги на иностранных футболистов.

По его мнению, лучше бы эти деньги направлялись на защиту нефтеперерабатывающих заводов.

«Давайте посчитаем. Закрыть пассивную систему защиты. Гигантский НПЗ. Сколько стоит денег? Пассивную. Да пусть даже миллиард, пусть полтора миллиарда, учитывая, что это самый большой НПЗ, который у нас есть.

Сколько нужно для этого установок? Возьмем в два раза больше, чем надо по нормативу. Пусть будет с завышением цены еще миллиард. Там установок этих будет, мама не горюй.

2,5 миллиарда – большие деньги. С чем сравнивать? Например, с бюджетом футбольного клуба. Один очень известный футбольный клуб, принадлежащий одной очень известной вертикально интегрированной компании, которая, бесспорно, наша гордость, не уложился в бюджет 2025 года. Поэтому потратил на футболеров, а не на воинов Красной Армии на 3 миллиарда рублей больше, чем было запланировано при и без того гигантском бюджете.

Крупнейший НПЗ за эти деньги можно было бы обезопасить навсегда. Не за годовой бюджет этого клуба, а за его перерасход. Возникает вопрос: «А что происходит?» Зачем это делается? Какая-то есть тайная задача?

Я вам больше скажу: сейчас ребята посчитали расходы России на иностранных футболистов в 2025 году, которые сложились из двух статей: трансферы и зарплаты с бонусами. В сумме получилось 243 млн долларов – девятое место в Европе. При том, что в Европе из-за санкций нигде нахрен нашего футбола нет.

Министр спорта Михаил Дегтярев, большое ему уважение, в октябре 2025 года приводил такую оценку: совокупные расходы на зарплаты и бонусы иностранным игрокам в РПЛ достигли примерно 53 миллиардов рублей. Около 70% этих денег ушли именно легионерам.

53 миллиарда рублей. На эти деньги можно было обезопасить все НПЗ РФ средствами точно уж пассивной защиты. Я уже не говорю, сколько можно было купить и произвести зенитноуправляемых ракет, установок «Цитадели», – сказал Соловьев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1784138085
В чем проблема продай свой домик в Комо и переводи бабосики на оборону НПЗ или только языком горазд чесать
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Интерес
1784138646
"С изумлением читаю я прессу : вроде факты, только в чьих интересах?". С одной стороны, государство контролирует ПАО, имея 51 процент акций, а кто остальные? Вроде, могут представители государства заблокировать финансирование "Зенита", но непрозрачность всех гос.структур,содержащих футбольные клубы(напрямую, или через другие бюджеты),даёт основания для фантазий. По мне, так и те структуры, в которые втюхиваются деньги для обеспечения "соловьёвых" работой,не вполне полезны и не оправдывают эти расходы. Так что мы на этом пути и от социализма не ушли, но и к капитализму не пришли.Думаю-никогда не придём.Кто поднимет руку на многочисленные "социально-важные институции", как спорт, культура и масс-медиа?Это же катастрофа,признание своей недееспособности.
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волчарик
1784139266
Свои вложи сначала, а потом других учи. У нас до сих пор сво а не в.... И интересно, а сколько он получает за каждый выпуск своей болтовни?
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Император 1
1784140109
А депутаты бы свои виллы продали...
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477
1784140331
славный ******* этот соловьёв
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slavа0508
1784140629
Да в этом году как о все клубы скромно себя ведут . за исключением . болотных . те по прежнему швыряют и налево и направо ...
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Давид59
1784141020
Так защитить НПЗ очень просто. Причём ни копейки не затратив. Но это Соловьёву говорить не положено.
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рылы
1784143064
даже хочется вытащить (но не своими руками) лыжу из губерниевской жопы - и вставить её помётычу. и провернуть как следует. я не знаю, когда именно случится replay 1920х, возможно, в 2036г - но точно знаю, что эту падлу и паскуду подымут на вилах. но до этого, прошу, сперва обмакните его в бочке со смолой, затем прокатайте в перьях - и пустите бегать по красной площади, под всеобщее улюлюканье. большего эта гнида не заслуживает. рассчитываю именно на такой финал его жизни.
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Юбиляр
1784145159
Ну вот только ЭТОГО🤡 тут еще не хватало!🤮🤬
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jerry093
1784150939
то сколько чины вывели из страны бабла, можно было 3 дубая отстроить.
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