Агент Тюкавина отреагировал на новость о согласованном контракте с «Зенитом»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи о наличии договоренностей с «Зенитом».
- Сообщалось, что петербуржцы готовы платить игроку 4+1 миллиона евро в год.
- Вопрос о трансфере решается на уровне председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и президента ВТБ Андрея Костина.
«Какие у него могут быть договоренности с «Зенитом», если у него действующий контракт с «Динамо»?
Нормальный человек не будет договариваться по условиям, если нет соглашения между клубами.
Ребят, вы о чем вообще?» – сказал агент Тюкавина.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»