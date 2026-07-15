Агент Тюкавина отреагировал на новость о согласованном контракте с «Зенитом»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал слухи о наличии договоренностей с «Зенитом».

Сообщалось, что петербуржцы готовы платить игроку 4+1 миллиона евро в год.

Вопрос о трансфере решается на уровне председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и президента ВТБ Андрея Костина.

«Какие у него могут быть договоренности с «Зенитом», если у него действующий контракт с «Динамо»?

Нормальный человек не будет договариваться по условиям, если нет соглашения между клубами.

Ребят, вы о чем вообще?» – сказал агент Тюкавина.