Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal после 1/2 финала ЧМ-2026

Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году.

Список главных претендентов на награду продолжает возглавлять нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

На второе место поднялся капитан сборной Аргентины Лионель Месси, представляющий на клубном уровне «Интер Майами».

Замыкает топ-3 вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

Полностью рейтинг Goal выглядит так:

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