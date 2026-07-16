Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal после 1/2 финала ЧМ-2026

Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году.
Список главных претендентов на награду продолжает возглавлять нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.
На второе место поднялся капитан сборной Аргентины Лионель Месси, представляющий на клубном уровне «Интер Майами».
Замыкает топ-3 вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.
Полностью рейтинг Goal выглядит так:
- Гарри Кейн («Бавария», Англия);
- Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
- Майкл Олисе («Бавария», Франция);
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
- Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
- Луис Диас («Бавария», Колумбия);
- Витинья («ПСЖ», Португалия).
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Источник: Goal