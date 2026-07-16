«Краснодар» представил форму на новый сезон

«Краснодар» презентовал форму на сезон-2026/27.
Домашний комплект выполнен в традиционных зелeно-чeрных цветах, эмблема – в виде коричневой нашивки. Гостевой комплект формы – бело-зелeный с вертикальной полоской.
«В основу дизайна домашней формы лег паттерн из вертикальных полос двух оттенков классического для «горожан» зеленого цвета, а ключевым элементом стала эмблема, впервые выполненная из экокожи. Гостевую футболку молочного оттенка дополняет узор из чередующихся черных и зеленых полос», – написала пресс-служба «Краснодара».
В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ.
Источник: сайт «Краснодара»