«Краснодар» представил форму на новый сезон

«Краснодар» презентовал форму на сезон-2026/27.

Домашний комплект выполнен в традиционных зелeно-чeрных цветах, эмблема – в виде коричневой нашивки. Гостевой комплект формы – бело-зелeный с вертикальной полоской.

«В основу дизайна домашней формы лег паттерн из вертикальных полос двух оттенков классического для «горожан» зеленого цвета, а ключевым элементом стала эмблема, впервые выполненная из экокожи. Гостевую футболку молочного оттенка дополняет узор из чередующихся черных и зеленых полос», – написала пресс-служба «Краснодара».

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ.