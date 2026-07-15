Новичок «Спартака» Парада раскрыл свое лучшее качество

Новый защитник «Спартака» Виктор Парада подробно рассказал о своей универсальности.

- Ты можешь сыграть слева в обороне и в центре. Кем тебя видят в «Спартаке»?

- Одинаково комфортно чувствую себя и крайним, и центральным защитником. Я играл в схемах и в три, и в четыре, и в пять защитников. Могу закрыть любую из этих позиций.

С тренером об этом еще не говорили, но готов выступать в любой роли – где будет нужно и где смогу помочь команде.

- Какие свои качества считаешь лучшими?

- Для меня очень важно доброжелательное отношение. Стараюсь следовать этому принципу.

В работе делаю все, чтобы выкладываться по максимуму каждый день. Только так можно больше помогать команде и самому становиться лучше.

- А если говорить о футбольных качествах?

– Назову мое умение адаптироваться к разным позициям и к тому, что от меня просят в команде. Думаю, это очень важно для игрока. И по-моему, это качество у меня есть.

- В какой ты сейчас форме? Когда будешь готов работать в общей группе?

- Я готов к работе. Вернулся из отпуска, за время которого отдохнул и «перезагрузился». Конечно, некоторое время ждал, когда уже смогу сюда приехать.

Было бы идеально присоединиться к тренировкам с командой чуть раньше. Но я готов приступить к работе и помочь в борьбе за мой первый трофей со «Спартаком».