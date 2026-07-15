Ветеран «Зенита» оценил трансфер Головина в Петербург

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал интерес клуба к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Головин бы не помешал «Зениту». Если он перейдeт, это будет главный трансфер лета. Место в команде ему бы точно нашли. Для сильных футболистов не трудно найти позиции. Пусть лучше в команде будут два приличных игрока на одну позицию, чем не иметь ни одного такого. К тому же Александр понятный футболист, а не какой-то иностранец, которые обычно для меня неизвестные люди.

Головин уже восемь лет в «Монако». Это подтверждение, насколько это сильный футболист. Просто так там держать не будут. Не часто происходит, чтобы российский игрок закрепился в Европе. В 30 лет уже не стоит говорить, что он может попасть в топовый клуб. Наверное, у кого-то были ожидания, что он в каком-то топ-клубе окажется, но туда непросто попасть», – сказал Лепехин.