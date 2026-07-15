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Ветеран «Зенита» оценил трансфер Головина в Петербург

15 июля, 11:56
3

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал интерес клуба к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Головин бы не помешал «Зениту». Если он перейдeт, это будет главный трансфер лета. Место в команде ему бы точно нашли. Для сильных футболистов не трудно найти позиции. Пусть лучше в команде будут два приличных игрока на одну позицию, чем не иметь ни одного такого. К тому же Александр понятный футболист, а не какой-то иностранец, которые обычно для меня неизвестные люди.

Головин уже восемь лет в «Монако». Это подтверждение, насколько это сильный футболист. Просто так там держать не будут. Не часто происходит, чтобы российский игрок закрепился в Европе. В 30 лет уже не стоит говорить, что он может попасть в топовый клуб. Наверное, у кого-то были ожидания, что он в каком-то топ-клубе окажется, но туда непросто попасть», – сказал Лепехин.

  • Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
  • 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
  • «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Зенит Головин Александр
Комментарии (3)
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Император 1
1784105951
Зачем это обсуждать, Головин всё равно не поедет, да и не факт, что им кто-то интересуется.
Ответить
aldo conte
1784106498
Уж лучше закончить в "Тулузе" или "Гавре", чем в "Зеньке".
Ответить
andrei-sarap-yandex
1784196534
ХРУСТАЛЬ
Ответить
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