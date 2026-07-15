Клуб РПЛ приобрел колумбийского хавбека

«Оренбург» договорлся с «Онсе Кальдас» о трансфере опорного полузащитника Роберта Мехии.

«Bienvenido, Robert!» – говорится в сообщении на сайте клуба РПЛ.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 800 тысяч евро.

25-летний колумбиец в этом году провел 13 матчей за «Онсе Кальдас», сделал 1 ассист

В сезоне-2024/25 Мехия выступал в «Химках», в составе которых провел 21 встречу.