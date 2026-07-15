Клуб РПЛ приобрел колумбийского хавбека

«Оренбург» договорлся с «Онсе Кальдас» о трансфере опорного полузащитника Роберта Мехии.
«Bienvenido, Robert!» – говорится в сообщении на сайте клуба РПЛ.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 800 тысяч евро.
25-летний колумбиец в этом году провел 13 матчей за «Онсе Кальдас», сделал 1 ассист
В сезоне-2024/25 Мехия выступал в «Химках», в составе которых провел 21 встречу.
- Также принадлежавший ранее «Оренбургу» 21-летний нападающий Дмитрий Усов перешел в «Амкар-Пермь». В этом году он выступал на правах аренды в «Текстильщике», где в 6 матчах отметился 1 ассистом.
- За «Оренбург-2» он провел 45 встреч, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: официальный сайт «Оренбурга»