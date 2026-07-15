Вратарь Испании Симон побил рекорд Буффона и Касильяса на ЧМ

Унаи Симон не пропустил в полуфинале чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании (0:2).
Для голкипера «Атлетика» это шестой сухой матч на текущем ЧМ.
Это новый рекорд турнира – ранее ни один вратарь не проводил более пяти игр без пропущенных мячей в рамках одного мирового первенства.
По пять сухих матчей было у Икера Касильяса (Испания, ЧМ-2010), Джанлуиджи Буффона (Италия, ЧМ-2006), Оливера Кана (Германия, ЧМ-2002), Фабьена Бартеза (Франция, ЧМ-1998), Клаудио Таффарела (Бразилия, ЧМ-1994), Вальтера Дзенги (Италия, ЧМ-1990) и Яна Йонгблуда (Нидерланды, ЧМ-1974).
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Источник: Transfermarkt