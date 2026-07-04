Назван лучший вратарь ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин определил лучшего голкипера минувшей части чемпионата мира-2026.

«Лучшим вратарем турнира на данный момент я бы назвал Унаи Симона. Он пока тоже непробиваем. Спокойный, стабильный, играет неброско, но очень надежно. При этом бразильца Алиссона, аргентинца Эмилиано Мартинеса и француза Майка Меньяна я по-вратарски ставлю выше», – написал Нигматуллин.

Вторая стадия плей-офф стартовала сегодня вечером, 4 июля.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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