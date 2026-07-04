Месси прокомментировал трудную победу сборной Аргентины над Кабо-Верде

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Аргентина победила со счетом 3:2.

Кабо-Верде дважды отыгрывался, а решающий гол пропустил лишь на 111-й минуте.

В 1/8 финала аргентинцы вышли на Египет.

«Наша команда не первый раз доказывает, что мы будем бороться до конца. В этом матче сработали стандарты, хотя в последнее время они у нас плохо получались. В таких матчах это очень важно.

У нас есть футболисты, умеющие успешно играть в верховой борьбе. Нам удалось этим воспользоваться. Мы хотели забить первыми. Думали, что благодаря этому поймаем свой темп. Но оказалось наоборот. Мы начали терять мячи, отошли назад, не смогли эффективно прессинговать.

Сборная Кабо-Верде неслучайно не проиграла Испании и Уругваю. Некоторые могут недооценивать определенные команды из-за их названий, но мы понимали, что матч легким не будет.

Это игры на вылет. Никто ничего просто так не отдаст. Именно это делает чемпионат мира таким особенным. Все невероятно конкурентно, каждый матч чрезвычайно сложен.

Мы отдали все силы, независимо от того, играли хорошо или нет. Сейчас самое важное – восстановиться, сосредоточиться на следующем матче и извлечь позитивные уроки из прошедшей игры», – сказал Месси.

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