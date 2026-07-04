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Дзюба дерзко ответил Аршавину на его претензии к Роналду

Вчера, 21:41
8

Нападающий Артем Дзюба не считает, что Криштиану Роналду вредит сборной Португалии.

«Дальше болею за Португалию. Я за Криша. Андрей Аршавин считает, что Криштиану вредит команде? Тьерри Анри и Ибрагимович тоже наговаривают. Андрей Сергеевич в 31-32 закончил вообще. А Роналду забивает мячи и тащит команду.

Он и через 10 лет будет забивать, его задача не много бегать. Роналду как Саша Овечкин. Таких больше не будет. Мы должны наслаждаться. Те, кто говорит, что Криштиану – пассажир, никогда не станут таким как он. Он за сезон забил больше, чем многие рассказчики за всю карьеру», – сказал Аршавин.

  • Нападающий «Аль-Насра» забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2026.
  • Он провел три игры полностью и только в одной был заменен на 81-й минуте. Роналду впервые в карьере отличился в плей-офф чемпионата мира.
  • Следующий соперник португальцев – Испания в 1/8 финала. Игра состоится 6 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аль-Наср Аршавин Андрей Дзюба Артем Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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петр1975
1783193903
Молодец Дзюба. СОГЛАСЕН
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Anton1969
1783194439
Я согласен с Артёмом.
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СильныйМозг
1783194940
Пусть играет до 60, пусть Дзюба наслаждается.
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kvm
1783195204
зато Аршавин палец глубже всех в нос засовывал...
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Lilipyt
1783205003
В конце написали "сказал Аршавин". Будто это не Дзюба сказал
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алдан2014
1783207266
Согласен с дзюбинатором
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нейтральныйкакникто
1783218106
Совсем не понятно- где сказано Дзюбой , а где Аршавиным!!))Ау РЕДАХТОРЫ!!!
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