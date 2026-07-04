Дзюба дерзко ответил Аршавину на его претензии к Роналду

Нападающий Артем Дзюба не считает, что Криштиану Роналду вредит сборной Португалии.

«Дальше болею за Португалию. Я за Криша. Андрей Аршавин считает, что Криштиану вредит команде? Тьерри Анри и Ибрагимович тоже наговаривают. Андрей Сергеевич в 31-32 закончил вообще. А Роналду забивает мячи и тащит команду.

Он и через 10 лет будет забивать, его задача не много бегать. Роналду как Саша Овечкин. Таких больше не будет. Мы должны наслаждаться. Те, кто говорит, что Криштиану – пассажир, никогда не станут таким как он. Он за сезон забил больше, чем многие рассказчики за всю карьеру», – сказал Аршавин.

Нападающий «Аль-Насра» забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2026.

Он провел три игры полностью и только в одной был заменен на 81-й минуте. Роналду впервые в карьере отличился в плей-офф чемпионата мира.

Следующий соперник португальцев – Испания в 1/8 финала. Игра состоится 6 июля.

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