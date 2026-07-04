Сборная Кабо-Верде стала автором уникального достижения на ЧМ

Сборная Кабо-Верде вылетела с ЧМ-2026, проиграв Аргентине со счетом 2:3.

Это первая команда в истории чемпионатов мира, прошедшая дебютный турнир без поражений в основное время.

На групповом этапе Кабо-Верде трижды сыграл вничью – с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

Основное время матча с аргентинцами завершилось со счетом 1:1, а победный гол действующие чемпионы мира забили в экстра-таймах.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе