Инсайдер сообщил, что Мексика победила Эквадор благодаря наркобаронам

Победа Мексики над Эквадором (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 могла быть нечестной.
Есть информация, что мексиканский наркокартель заставил футболистов Эквадора проиграть. Таким «инсайдом» поделился журналист Эдуардо Фейнман.
В эфире радио Mitre он сообщил: «Они связались с пятью игроками сборной Эквадора, предоставили им все данные членов их семей и пригрозили им всем смертью, если Мексика не победит. Наркоторговцы любой ценой хотят, чтобы Мексика стала чемпионом мира».
- 6 июля Мексика сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026 против Англии.
- Встреча состоится на «Ацтеке».
- Это будет последний матч турнира в Мексике.
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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»