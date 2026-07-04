Инсайдер сообщил, что Мексика победила Эквадор благодаря наркобаронам

Победа Мексики над Эквадором (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 могла быть нечестной.

Есть информация, что мексиканский наркокартель заставил футболистов Эквадора проиграть. Таким «инсайдом» поделился журналист Эдуардо Фейнман.

В эфире радио Mitre он сообщил: «Они связались с пятью игроками сборной Эквадора, предоставили им все данные членов их семей и пригрозили им всем смертью, если Мексика не победит. Наркоторговцы любой ценой хотят, чтобы Мексика стала чемпионом мира».

6 июля Мексика сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026 против Англии.

Встреча состоится на «Ацтеке».

Это будет последний матч турнира в Мексике.

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