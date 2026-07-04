Комментатор Шнякин проспал эфир, уснув в машине

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», сообщил, что проспал эфир. Причина, по его словам, – расписание чемпионата мира-2026.

«Всe. Сегодня я официально сдался:) На 25-й день чемпионат мира его объем, формат, матчи в 6 утра и сон в 3-4-5 часа – всe это прибило меня. Приехал на эфир, которого у меня не было, но проспал эфир, на котором должен был быть.

После 3 часов сна встал опухший и охреневший, но доехал к 11 на эфир «Улeтного футбола». Припарковался, готовлюсь вытащить зад из тачки. И ВДРУГ решил расписание проверить разумом помутненным. Ага, проверил, ведущий-то не я:)

Поехал домой. Припарковался в подземном паркинге и… вырубился прямо в машине. Как-то оклемался и дополз домой – там меня детьми облепили, опять заснул. Причем так, что к херам проспал эфир «Коммент.Шоу»

Обожаю этот чемпионат мира, но, похоже, смотреть какие-то матчи в записи – не такая уж и плохая идея», – написал Шнякин.

Вторая стадия плей-офф стартует сегодня вечером, 4 июля.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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